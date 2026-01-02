Trump riduce i dazi sulla pasta italiana il governo | Una vittoria per l’export e il Made in Italy
Il Dipartimento del Commercio statunitense ha deciso di ridurre significativamente i dazi sulla pasta italiana, evitando l'introduzione di un
Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha ridotto drasticamente i dazi sulle importazioni di pasta italiana, evitando il temuto "super-dazio" e proteggendo così l'export del Made in Italy. Le associazioni italiane celebrano il successo della diplomazia e della collaborazione con gli Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
