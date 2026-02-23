Olimpiadi Milano-Cortina 30 medaglie per l' Italia record ai Giochi invernali | superate le 20 conquistate a Lillehammer 1994
L’Italia ottiene 30 medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina, superando il record di Lillehammer del 1994. La causa di questo risultato straordinario risiede negli ottimi risultati degli atleti italiani, che hanno vinto medaglie in discipline diverse. La squadra ha dimostrato grande determinazione e preparazione, portando a casa un numero mai raggiunto prima. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per lo sport italiano e rafforza la sua presenza ai Giochi invernali.
La spedizione olimpica più vincente fino ad ora era stata quella di Lillehammer 1994, dove gli azzurri avevano conquistato 20 medaglie, 10 in meno rispetto a Milano-Cortina 2026 Alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 l’Italia firma la più grande impresa della sua storia a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano Cortina, è record di medaglie per l'Italia. Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l'Italia dovrà vincere più di 38 medaglie e oltre 13 ori per battere record di Lillehammer 1994L’Italia deve conquistare più di 38 medaglie e oltre 13 ori alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per superare i risultati di Lillehammer 1994, quando gli atleti italiani ottennero 17 medaglie.
Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026
Cerimonia di chiusura, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Malagò: Ben fatto Italia, sei una squadra vincenteSi sono chiusi stasera i Giochi invernali record per l’Italia: 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazioni partecipanti. La pr ... ilrestodelcarlino.it
Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30 ... tg24.sky.it
Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook
Dante alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 x.com