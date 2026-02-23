Olimpiadi Milano-Cortina 30 medaglie per l' Italia record ai Giochi invernali | superate le 20 conquistate a Lillehammer 1994

L’Italia ottiene 30 medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina, superando il record di Lillehammer del 1994. La causa di questo risultato straordinario risiede negli ottimi risultati degli atleti italiani, che hanno vinto medaglie in discipline diverse. La squadra ha dimostrato grande determinazione e preparazione, portando a casa un numero mai raggiunto prima. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per lo sport italiano e rafforza la sua presenza ai Giochi invernali.