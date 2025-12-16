Enel prosegue l' impegno nella transizione energetica | in 10 anni ridotte del 70% le emissioni
A dieci anni dalla firma dell'Accordo di Parigi, Enel evidenzia i progressi nella transizione energetica, con una riduzione del 70% delle emissioni di gas serra. Questo traguardo testimonia l'impegno delle aziende italiane nel perseguire obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione, contribuendo a un futuro più rispettoso dell'ambiente.
Il decimo anniversario dalla firma dell'Accordo di Parigi sul clima – il trattato internazionale vincolante del 12 dicembre 2015, adottato da 55 Paesi (inclusi tutti gli Stati membri dell'UE) per limitare l'aumento del riscaldamento globale tramite la riduzione dei gas serra – fornisce lo spunto per porsi un interrogativo sugli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale: a che punto siamo? Un grande contributo sulla via della decarbonizzazione viene dalle principali aziende italiane, alcune delle quali hanno mostrato risultati importanti. Tra queste senza dubbio c’è Enel. Negli ultimi dieci anni il Gruppo ha quasi raddoppiato la propria capacità rinnovabile e ridotto di oltre il 70% l’intensità delle emissioni dirette di gas serra per la produzione di energia elettrica. Ilgiornale.it
