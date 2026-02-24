Nessuna ragazza vuole un uomo a cui tutte le donne mettono like è imbarazzante | è finita tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo?

Elisabetta Canalis ha deciso di mettere fine alla relazione con Alvise Rigo dopo aver scoperto che molte donne gli avevano dato like sui social, cosa che l’ha imbarazzata. La showgirl, stanca delle attenzioni indesiderate, avrebbe scelto di chiudere il rapporto. Vanity Fair riporta questa decisione, e lei stessa ha scritto una storia su Instagram che sembra confermarla. La scelta di Elisabetta ha attirato l’attenzione dei follower.

Elisabetta Canalis avrebbe voltato pagina. Si sarebbe concluso il flirt con Alvise Rigo. Lo fa sapere Vanity Fair e sembra confermarlo lei stessa con una storia su Instagram che suona quantomeno curiosa per le tempistiche con cui viene pubblicata. Il gossip. Nei giorni scorsi la testata aveva scritto: “Tornata in Italia per la Fashion Week, la showgirl appare raggiante e concentrata su lavoro, amici e allenamenti. Accanto a lei, però, non si vede più Alvise Rigo. Del flirt – mai confermato – resta solo qualche scatto del passato. Oggi Elisabetta sembra aver scelto di dedicarsi esclusivamente alle sue passioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

