Elettra Lamborghini il costo dei gioielli e dei look indossati a Sanremo 2026 vi farà tremare i polsi

Durante Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha sfoggiato diversi look e gioielli costosi. I dettagli degli abiti e degli accessori sono stati molto discussi. I prezzi di questi capi e bijoux sono stati al centro dell’attenzione. Molti si sono chiesti quanto possa aver speso per apparire così elegante sul palco. La cantante ha attirato l’interesse anche per le sue scelte di stile.

È emerso quanto quanto costano i look e i gioielli indossati da Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026. Elettra Lamborghini e la sua “Voilà” è grande protagonista di questo Festival di Sanremo 2026. Come tutti gli artisti anche lei vanta dei look studiati e indossa dei gioielli: ma il costo? La cantante ha deciso di affidarsi a Gioielli del sole, un brand di grande tradizione. Il collier ha un prezzo di 70.000 Euro. Ma anche un anello a spirale che costerebbe 30.000 Euro e un altro anello da 40.000 Euro, durante la prima serata. A quanto pare anche i look di Elettra Lamborghini di queste prime serate non sono passati certamente inosservati. 🔗 Leggi su Novella2000.it

