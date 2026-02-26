Il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani (in foto), invita a riportare il dibattito sulla spesa sanitaria "in una dinamica sana ed equilibrata", respingendo le polemiche degli ultimi giorni. "Non c'è una spesa farmaceutica fuori controllo", ha affermato incontrando la stampa ieri a Roma, spiegando che "la spesa cresce laddove c'è innovazione". Un incremento legato a fattori strutturali - invecchiamento della popolazione e aumento delle comorbidità - ma anche compensata da risparmi sul territorio. Il nodo, secondo Cattani, è la prospettiva. "Noi stiamo parlando del 15,3% degli investimenti in salute rispetto al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, perdendo di vista l'85% che va alle Regioni per coprire tutti gli altri oneri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È ora di superare i tetti alla spesa"

Leggi anche: Testo unico della farmaceutica, Cappellacci: "Tetti di spesa e payback centrali per governance"

Iran's 10,000-KM Missile Range: Is the U.S. in Their Crosshairs

Temi più discussi: Hockey su ghiaccio uomini, USA contro Canada: programma, orari e dove vedere la finale per l'oro in diretta tv e streaming | Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi; Referendum. Sorteggio, Alta Corte e un equivoco da superare; Parla la moglie di Evan Dando: È alle prese con alcolismo, abuso di farmaci e problemi di salute mentale; Cuba: la speranza oltre le difficoltà. Don Andrea ci scrive dalla missione – Cooperazione missionaria tra le Chiese.

Turismo, superata Vieste è Bari la regina del 2025: Ora lavoriamo per destagionalizzareÈ la città dei record, che continua a superare se stessa. Bari nel 2025 ha ottenuto il massimo totale di presenze turistiche, sfiorando i 2,6 milioni di pernottamenti. Un risultato che ha permesso di ... bari.repubblica.it

Il turista cinese che ha fatto ore di fila a Malpensa non è l’unico: perché il caso potrebbe ripetersi alle OlimpiadiUn influencer cinese ha denunciato di aver impiegato 5 ore per superare i vari controlli all’aeroporto di Malpensa. Tuttavia, questo non è un caso isolato e, anzi, rischia di ripetersi anche durante ... fanpage.it

` ’ Altri 800 milioni per il bando Agrisolare: la dotazione supera i 3 miliardi. Impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali, fino all’80% a fondo perduto, meno costi energetici e zero consumo di suolo. x.com

Alberi sradicati, pali abbattuti, tetti e muri distrutti. È la scia di devastazione lasciata dal tornado che nella notte tra il 17 e il 18 febbraio ha colpito soprattutto l'area compresa tra Oria e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Le ultime foto emerse non - facebook.com facebook