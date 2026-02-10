Dritti al cuore - Sangue

L’Associazione Carichi Sospesi ha annunciato che i prossimi spettacoli teatrali saranno tradotti anche in LIS, la lingua dei segni italiana. L’obiettivo è permettere a un pubblico più ampio di partecipare e vivere l’esperienza teatrale senza barriere. La scelta vuole facilitare l’accesso alla cultura per le persone sorde o con problemi di udito. La novità si inserisce in un percorso di apertura e inclusione che l’associazione sta portando avanti da tempo.

L'Associazione Carichi Sospesi compie un nuovo passo verso l'accessibilità culturale, introducendo la traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana) per i propri spettacoli teatrali. Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere il teatro un luogo realmente inclusivo, capace di.

