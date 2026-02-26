Doveva ammazzare il Sei Nazioni adesso è quarta con l’Italia | Inghilterra che succede?

L'Inghilterra, inizialmente favorita, si trova ora in quarta posizione nel Sei Nazioni con l’Italia, suscitando sorpresa tra gli appassionati. La squadra aveva puntato a un confronto diretto con la Francia, ma gli ultimi risultati hanno modificato gli equilibri. La situazione attuale lascia spazio a molte domande sul futuro delle partite rimanenti e sulle strategie adottate.

Era tutto pensato nei minimi dettagli: l’ultima partita dell’ultima giornata, il 14 marzo a Parigi, è Francia-Inghilterra, quella che poteva e doveva essere la possibile “finale” del Sei Nazioni. Fantarugby? No, lo aveva detto lo stesso c.t. inglese Steve Borthwick alla vigilia del torneo: "Il 14 marzo a Parigi, vogliamo essere in una posizione tale da poter raggiungere ciò a cui tutti aspiriamo”. Gli inglesi, dopo anni di magra, venivano da 11 vittorie consecutive nel 2025, diventate 12 col successo della prima giornata contro il derelitto Galles. In più, gli inglesi erano la squadra meno colpita dalla valanga di infortuni che ha decimato le rose di tutte le avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

