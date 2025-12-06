Domenica in Museo al Gres Art 671 ingresso gratuito per tre volte

Da dicembre 2025, ogni prima domenica del mese, gres art 671 apre gratuitamente anche alle esposizioni: un’opportunità speciale per scoprire FUORIPISTA. arte, sport e inverno durante le festività natalizie e immergersi nell’atmosfera che accompagna l’avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ingresso gratuito in mostra: domenica 7 dicembre 2025 domenica 4 gennaio 2026 domenica 1 febbraio 2026 Dipinti, installazioni, fotografie, video, lavori storici e materiali d’archivio, FUORIPISTA è un progetto che celebra l’arte e lo sport insieme, a diverse altitudini e con diverse prospettive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it