Domenica al Museo gratis il 1° febbraio in Campania | tutti i siti

Domenica prossima, in tutta la Campania, l’ingresso nei musei sarà gratuito. La Regione ha riaperto l’iniziativa “Domenica al Museo”, permettendo a chiunque di visitare i principali siti culturali senza spendere un euro. Sono in tanti i musei e i luoghi storici che aderiscono all’appuntamento, offrendo l’opportunità di scoprire arte e storia senza barriere. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio locale.

Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all'iniziativa. Il 1° febbraio torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Il 1° febbraio si rinnova dunque l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

