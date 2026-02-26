Trust The Process. Era l’inizio dello scorso decennio e negli ambienti Nba, soprattutto quelli attorno a Philadelphia, quella frase era diventata un motto. In fondo, incarnava tutto quello in cui il basket più bello del mondo crede: per essere forte, per puntare in alto, devi prima imparare a perdere. E farlo fino a quando non hai accumulato via draft abbastanza talento per tornare in alto. I Sixers che aspettavano Joel Embiid erano, per stessa ammissione dei dirigenti che avevano messo insieme quel piano, una sorta di “nomadi del basket”, un’accozzaglia di giocatori che avrebbero fatto una figura migliore in G-League. Invece scendevano in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci squadre che giocano a perdere: il problema del tanking e come Nba vorrebbe risolverlo

Dieci partite perdere nella notte dell'NBA?? CHA seeks 10th straight W vs East #1 DET ?? LAL seeks 4th straight W vs West #1 OKC ?? CLE seeks 4th straight W ?? MIL seeks 4th straight W Una...

NBA: perché il tanking potrebbe migliorare l’esperienza dei tifosiIl tema del tanking torna a fronti aperti nel panorama NBA, attirando l’attenzione su come le strategie di gestione possano incidere sull’esperienza...

Discussioni sull' argomento Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Champions League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?; Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Bødo-Inter, si gioca: arrivata la decisione dell'arbitro e della Uefa sulle condizioni del terreno di gioco.

Roma-Cremonese 3-0 - Da Zero a Dieci Marco Rossi Mercanti 0 - La Cremonese conferma di essere una delle peggiori squadre per xG, tanto che termina con il match con il punteggio di 0.11 in questo dato. 1 - Dopo due reti in Europa League, Ndic - facebook.com facebook