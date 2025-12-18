Fabio Fazio rivela un ospite d’eccezione per l’ultima puntata di Che Tempo che Fa: Roberto Benigni sarà presente domenica 21 dicembre 2025. L’annuncio, condiviso sui social, accende l’entusiasmo dei fan e promette un appuntamento imperdibile in diretta su NOVE e streaming su discovery+. Un evento che unisce due grandi interpreti dello spettacolo italiano in un incontro speciale.

© Dilei.it - Che Tempo che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio: Roberto Benigni super ospite

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Fabio Fazio, ma la notizia ha un peso specifico rilevante: Roberto Benigni sarà super ospite di Che Tempo Che Fa domenica 21 dicembre 2025, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Un evento televisivo che segna un passaggio simbolico e concreto insieme, perché per il premio Oscar si tratta della prima apparizione sul canale NOVE, all’interno di uno dei programmi più autorevoli di questi ultimi anni di Warner Bros. Discovery. Roberto Benigni a Che Tempo che Fa. Roberto Benigni è l’ospite che tutti desiderano. È una figura trasversale, che si muove sicura tra cinema, teatro, letteratura e televisione con uno stile che col tempo è diventato tutto suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Benigni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Il premio Oscar Roberto Benigni, per la prima volta sul Nove, sarà ospite a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio domenica 21 dicembre in diretta sul canale dalle 19. altoadige.it