Deliveroo finisce commissariata I pm | Ventimila rider sottopagati

Dopo Glovo tocca a Deliveroo. Ieri il pm di Milano, Paolo Storari, ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza del secondo colosso del delivery, sempre per l'accusa di caporalato ai danni dei rider. In questo nuovo caso sarebbero stati sfruttati, con paghe sotto la soglia di povertà e approfittando del loro stato di bisogno, circa 20mila lavoratori in tutta Italia, 3mila solo a Milano. L'amministratore giudiziario dovrà lavorare per regolarizzare la loro posizione. La società Deliveroo Italy srl, con sede a Milano, e il suo amministratore unico, Andrea Giuseppe Zocchi, sono indagati. Il provvedimento - di 60 pagine - dovrà ora essere convalidato da un gip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caporalato, Glovo-Foodinho commissariata: ipotesi rider sfruttati e sottopagatiLa Procura di Milano ha disposto un decreto urgente di controllo giudiziario sulla società italiana di Glovo-Foodinho Srl, a seguito di...

