Leandro Cufré | Non vi dico cosa mi fece Del Piero prima del pugno La Juve doveva vincere per forza

Leandro Cufré rivela dettagli sulla partita del 2005 tra Juventus e Palermo, commentando l’incidente con Del Piero e le controversie arbitrali. In un’intervista, l’ex calciatore italiano ricorda l’episodio e sottolinea l’importanza di rispettare gli avversari, senza cercare scuse. Un racconto che chiarisce momenti chiave di una partita ancora oggetto di discussione tra appassionati e storici del calcio italiano.

