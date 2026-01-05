Sophie Codegoni detta il trend del 2026 | dal platino al cappuccino il cambio look conquista tutte

Sophie Codegoni, influencer e trendsetter, si distingue nel 2026 con un nuovo look che spazia dal platino al cappuccino. La sua trasformazione, iniziata lo scorso novembre, valorizza la bellezza naturale dei capelli attraverso tocchi di luce delicati. Tra aggiornamenti di stile e momenti affettuosi con la piccola Celine, Sophie continua a influenzare appassionati e appassionate di beauty, promuovendo autenticità e semplicità.

La svolta beauty dell’influencer lanciata lo scorso novembre celebra la naturalezza dei capelli e contagia fan e beauty addicted, tra tocchi di luce delicati e momenti teneri con la piccola Celine. C’è un nuovo colore che sta facendo innamorare tutte e porta la firma di Sophie Codegoni. Dopo anni di chiome platino, l’influencer ha scelto di voltare pagina e abbracciare una tonalità più calda e sofisticata, un elegante color cappuccino che oggi spopola tra saloni e social. Il cambio look, sfoggiato per la prima volta lo scorso novembre, segna una vera e propria dichiarazione di stile all’insegna della naturalezza e della morbidezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sophie Codegoni detta il trend del 2026: dal platino al cappuccino il cambio look conquista tutte Leggi anche: Uomini e Donne, Samantha Curcio e il provino del GF: rivelazioni su Signorini e Sophie Codegoni Leggi anche: Milano, Basciano al pm: “Mai violenza o minacce contro Sophie Codegoni” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sophie Codegoni detta il trend del 2026: dal platino al cappuccino il cambio look conquista tutte - Sophie Codegoni detta il trend del 2026: dal platino al cappuccino il cambio look conquista fan e beauty addicted ... 361magazine.com

Il nuovo beauty trend delle vip è ributtante: ecco cosa si mettono in faccia - Da un lato, l’adolescenza è un’età in cui il corpo è in continua trasformazione: un intervento precoce rischia di non integrarsi bene col tempo. tgcom24.mediaset.it

L’albero di Natale di Sophie Codegoni con i fiocchi di velluto: “Lo vorrei in casa sempre” - L'atmosfera natalizia è capace di rendere immediatamente più caloroso l'ambiente domestico, che si riempie di magia tra luci e decorazioni. fanpage.it

Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Ginevra Milia La foto, pubblicata sui social da entrambi, segna il primo legame reso pubblico dal deejay dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.