Cristiano Ronaldo ha annunciato di aver acquistato il 25% delle azioni di un club di calcio spagnolo. La squadra milita in seconda divisione ed è di proprietà saudita. Questa novità segna un passo importante nella sua carriera da imprenditore nel mondo dello sport. Ronaldo continua a investire nel calcio, ampliando le sue attività fuori dal campo.

AGI - Cristiano Ronaldo ha annunciato di aver acquisito una quota del 25% dell'Almeria, club spagnolo di seconda divisione di proprietà saudita. "Questo investimento strategico nell'UD Almeria riflette l'impegno di lungo periodo di Ronaldo nella proprietà di club calcistici professionistici", si legge in una nota della sua nuova holding sportiva CR7 Sports Investments, che non fornisce dettagli finanziari sull'operazione. "Era un'ambizione che avevo da tempo: contribuire allo sviluppo del calcio", ha dichiarato Ronaldo, citato nel comunicato. L'Almeria, che ha militato per l'ultima volta nella massima serie spagnola nel 2024, è attualmente terzo nella Segunda Division, a un punto dalle posizioni di promozione diretta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cristiano Ronaldo sempre più uomo d'affari

Milano Cortina, Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn: “Le leggende risorgono sempre”(Adnkronos) – “I campioni si distinguono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui rifiutano di arrendersi.

Cristiano Ronaldo’s $70M Gulfstream G650: A Look Inside His Sky-High Lifestyle

Temi più discussi: Ronaldo ha segnato 500 gol dopo aver compiuto 30 anni; Cristiano Ronaldo infinito: 500 gol dopo i 30 anni e quota 1000 sempre più vicina; Trump chiama Cristiano Ronaldo: Sei il più grande di sempre, vieni subito in America; Ronaldo il GOAT anche senza Mondiale, sostiene Martinez.

Cristiano Ronaldo si compra il 25% dell'Almeria, squadra di B spagnolaIl fuoriclasse portoghese che gioca ancora, a 41 anni nella Saudi League, ha deciso di cominciare ad investire anche nelle società calcistiche ... corriere.it

Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell’Almeria in Serie B spagnola: il comunicatoCristiano Ronaldo ha acquisito il 25% dell'UD Almeria, attualmente in seconda divisione spagnola. Il comunicato e le sue parole ... gianlucadimarzio.com

Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% dell’Almeria, club in questo momento nella Serie B spagnola “Da tempo ho l’ambizione di contribuire al calcio al di là del campo. L’UD Almería è un club spagnolo con una solida base e un chiaro potenziale di cre - facebook.com facebook

Cristiano Ronaldo investe nell'Almeria: ha comprato il 25% delle quote del club x.com