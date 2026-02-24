Milano Cortina Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn | Le leggende risorgono sempre

Cristiano Ronaldo ha dedicato un messaggio a Vonn, sottolineando che le leggende tornano sempre in scena. La causa è il suo desiderio di motivare le nuove generazioni e celebrare il valore di chi non si arrende mai. Durante un evento a Milano, il calciatore ha ricordato le sfide affrontate dai grandi atleti, evidenziando come la determinazione possa far rivivere i propri successi passati. La sua voce si è fatta sentire tra gli applausi del pubblico.

(Adnkronos) – “I campioni si distinguono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che possiedi. Continua a lottare. Le leggende risorgono sempre”. L’ultimo messaggio di pronta guarigione per Lindsey Vonn arriva direttamente da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, cinque volte Pallone d’oro oggi in forza all’Al Nassr ha commentato su Instagram l’ultimo video postato dalla campionessa americana, infortunatasi gravemente nella gara di discesa libera a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Seriea24.it

