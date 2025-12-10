Strage di Ercolano pene fino a 17 anni per tre imputati | familiari in rivolta in aula

La sentenza di primo grado sulla strage di Ercolano, avvenuta un anno fa nella fabbrica di fuochi d'artificio, ha condannato tre imputati con pene fino a 17 anni. L'incidente ha provocato la morte di Samuel Tafciu, 18 anni, e delle gemelle Aurora e Sara Esposito, di 26. In aula, familiari e testimoni hanno assistito alla sentenza, tra tensione e rivolta.

Arriva la sentenza di primo grado per la tragica esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio che un anno fa costò la vita a Samuel Tafciu, 18 anni, e alle gemelle Aurora e Sara Esposito, 26 anni. Il Tribunale ha condannato a 17 anni di reclusione Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, ritenuti responsabili dell’incidente mortale. Per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Strage di Ercolano, pene fino a 17 anni per tre imputati: familiari in rivolta in aula

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/strage-di-ercolano-la-vita-dei-nostri-figli-vale-piu-di-150/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #StrageDiErcolano #Giustizia #VitaUmana #FuochiDartificio #Indagini - facebook.com Vai su Facebook