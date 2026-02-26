Coppa Italia delle Regioni Garofoli al comando dopo due tappe | la classifica

Dopo due tappe della Coppa Italia delle Regioni, Gianmarco Garofoli guida la classifica. La competizione del 2026 sta coinvolgendo molti appassionati, offrendo momenti di grande sport. Le sfide si sono fatte più intense e il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della gara. La corsa verso la vittoria si fa sempre più avvincente.

Gianmarco Garofoli è riuscito a salire in vetta alla classifica dopo due tappe della Coppa Italia delle Regioni: come stanno andando le cose È tempo di Coppa Italia delle Regioni del 2026 e lo spettacolo non è mancato per tutti gli appassionati. Dopo le due tappe del Giro della Sardegna, è possibile tracciare il quadro delle quattro classifiche e c’è un dominatore assoluto fino a questo momento. Si tratta di Gianmarco Garofoli che è riuscito a balzare in testa sia alla classifica individuale, sia a quella giovani, rispettivamente con 52 e 35 punti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa Italia delle Regioni 2026, le classifiche dopo due tappe in SardegnaLo stesso Garofoli comanda anche nella graduatoria riservata ai giovani, nella quale svetta con 35 punti, precedendo Tommaso Dati (Team Ukyo), con...

Classifiche Coppa Italia delle Regioni 2026 dopo le prime due tappe in SardegnaUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario:.

