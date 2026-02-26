Durante la conferenza stampa della terza serata del festival, si è parlato delle scelte di partecipazione e delle preferenze personali, con un focus sulle dinamiche di genere. Le dichiarazioni si sono concentrate sul ruolo delle decisioni individuali e sull’andamento degli ascolti, che hanno registrato un calo rispetto alle precedenti serate. La serata ha visto un incasso di circa 9 milioni di euro per la seconda parte dell’evento.

(Renato Franco, inviato a Sanremo) «Prevedevamo un calo, perché la seconda serata cala sempre. Invece lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo. Però abbiamo volutamente costruito la seconda serata con ingredienti diversi. Avevamo la metà delle canzoni da cantare, abbiamo aumentato la quota di varietà. E poi negli ascolti ci sono mille fattori come le partite, la platea totale diversa, le ruote e le controruote (il riferimento è a Gerry Scotti). Ora continuiamo a pedalare con il sorriso sulle labbra».Carlo Conti sfoggia la solita abbronzatura e la solita calma. Rispetto alla serata di debutto, la seconda tutto sommato ha retto: 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Conti sulle poche donne in gara: 'Preferisco gli uomini? Falso. La responsabilità delle scelte è mia'| 9 milioni per la seconda serata

Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i BigPolemica in sala stampa durante la conferenza alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sulla scarsa presenza femminile tra i...

Sanremo, la notizia sui cantanti in gara: la scoperta a poche ore dalla seconda serataDopo aver ascoltato tutte e trenta le canzoni in gara nella prima serata del 76esimo Festival di Sanremo, con l’appuntamento di mercoledì 25 febbraio...

Multi SubI Control Time & Dragons, but I Married Her for a Meal

Temi più discussi: Sanremo, torna ospite Bianca Balti. Conti: Poche donne vincitrici? Speriamo di andare controtendenza; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo, Carlo Conti: Poche donne in gara? Io scelgo le canzoni; Sanremo, Carlo Conti: Poche donne in gara? Io scelgo le canzoni.

VIDEO| Sanremo 2026, Conti risponde alle polemiche sul cast: Poche donne in gara? Io scelgo le canzoniCarlo Conti è tornato a commentare le scelte fatte per i Big di Sanremo 2026, interpellato sul numero inferiore di donne in gara ... dire.it

Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i BigSanremo 2026, polemica sulle poche donne in gara: botta e risposta tra Carlo Conti e una giornalista in conferenza stampa ... virgilio.it

«Poche donne al Festival, perché» , la domanda scatena il battibecco in conferenza stampa tra Conti e la giornalista x.com

Poche donne nel cast dei Big in gara al Festival di Sanremo "Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile", risponde Carlo Conti in conferenza stampa. "Io scelgo le canzoni, indipendentemente da facebook