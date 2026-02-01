Caduta massi dal versante sul tratto di Bagnara la Strada Statale 18 resta chiusa al traffico

La Strada Statale 18 a Bagnara Calabra rimane chiusa al traffico dopo la caduta di massi dal versante. Il fenomeno, collegato agli effetti del ciclone Harry, ha causato problemi sulla strada ieri. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per motivi di sicurezza, ma ancora non si sa quando la strada potrà essere riaperta. La zona resta isolata, e i lavori di rimozione sono in corso.

Lo comunica l'Anas. Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi. Anas invita inoltre “gli utenti a mantenere la massima prudenza alla guida, a rispettare le ordinanze in vigore e a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Bagnara Calabra Caduta massi in strada, operazioni di ripristino ancora in corso: resta chiuso tratto della Statale 89 Albero pericolante sulla strada, chiusa al traffico la Statale 229 a Fontaneto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bagnara Calabra Argomenti discussi: Frana con caduta massi sull'Aurelia ad Arenzano, nessuna persona sotto i detriti; Allarme crolli a Salerno, dopo i cedimenti sul lungomare massi giù dal Forte La Carnale. Il punto con Brigida Vicinanza (Il Mattino); Esperia, Masso sulla 630, tutti in campo; Riapre la S.R. 630 nel tratto di Esperia dopo la caduta dei massi. Caduta massi: cinque giorni di chiusura per la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna, traffico deviato verso SchiaviCinque giorni di chiusura al traffico, per motivi di sicurezza, della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna. Il provvedimento, […] ... ecoaltomolise.net Paura a Enna per la caduta di massi sulla SP 51 San Calogero: strada chiusaRisveglio con paura stamattina a Enna a causa della caduta di diversi massi sulla Sp 51 San Calogero, importante arteria che consente l'accesso alla città e da qualche ora chiusa al transito. lasicilia.it Verifiche su un muro di contenimento sulla strada statale nel Messinese - facebook.com facebook Strada statale Basentana: conclusi i lavori di manutenzione nella galleria Carvotto - News x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.