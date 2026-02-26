Concessioni balneari la richiesta di Forza Italia al ministro Salvini | Massimo una concessione per ciascun operatore

Nel dibattito sulle concessioni balneari, alcuni esponenti politici chiedono al ministro delle Infrastrutture di limitare a una per operatore. La proposta mira a modificare le attuali regole, con l’obiettivo di regolare il settore e favorire una distribuzione più equa delle risorse. La questione è al centro di un’interrogazione presentata in Parlamento, che sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane.

"L'ingresso sul mercato di grandi gruppi finanziari e imprenditoriali, dotati di ingenti capacità di investimento, rischia di alterare profondamente l'equilibrio del settore" Gli interroganti hanno evidenziato come l'avvio delle procedure di gara in alcune aree del Paese stia mostrando criticità rilevanti: l'ingresso sul mercato di grandi gruppi finanziari e imprenditoriali, dotati di ingenti capacità di investimento e orientati all'acquisizione di portafogli di concessioni, rischia di alterare profondamente l'equilibrio del settore, mettendo in seria difficoltà le piccole imprese che storicamente gestiscono gli stabilimenti balneari italiani.