Comunicato Stampa | BUON COMPLEANNO ASI | 60 DI UN VIAGGIO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Nel 2026, l’ASI celebra il suo 60° anniversario, un traguardo che segna un percorso di crescita e innovazione. Per tutto l’anno, la federazione proporrà diverse iniziative, accompagnate dal nuovo logo che rappresenta questa importante tappa. L’evento principale sarà l’ASI Fest, in programma dal 25 al 27 settembre al Misano World Circuit, un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio motoristico italiano.

Il 2026, sotto il segno del 60° anniversario, sarà intenso e ricco di iniziative. Il logo dell'ASI è caratterizzato dagli elementi distintivi di questo nuovo traguardo e affiancherà tutte le attività della Federazione, che culmineranno con il grande “ASI Fest” in programma dal 25 al 27 settembre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Scenderanno in pista tutte le tipologie di veicoli storici per dare vita ad uno spettacolo dedicato al pubblico e agli appassionati, con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

