Difendere la propria identità digitale è diventato sempre più prioritario, soprattutto in un mondo che vede il proliferare convulso e incontrollato di contenuti creati dall'Intelligenza Artificiale e dalle sue diverse e molteplici declinazioni. Tra questi si annovera, senza dubbio, una delle tecniche maggiormente utilizzate per alterare volti, voci e comportamenti: il video deepfake. Di cosa si tratta nello specifico, e quali sono i controlli per non farsi ingannare? Scopriamoli insieme. Difendere la propria identità digitale è diventato sempre più prioritario, soprattutto in un mondo che vede il proliferare convulso e incontrollato di contenuti creati dall’Intelligenza Artificiale e dalle sue diverse e molteplici declinazioni. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Come capire se un video è un deepfake: x controlli semplici per non farsi fregare

Saldi invernali, è assalto ai negozi: le regole d'oro per non farsi fregareSabato 3 gennaio, in tutta la Penisola, è iniziata la caccia all'affare con i saldi di fine stagione.

Temi più discussi: Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza; Fast Prompt: Come capire se una notizia virale è una fake news; Fermo amministrativo auto: come si verifica e i trucchi per toglierlo; Pollo al ristorante: come riconoscere quello veramente ruspante.

Come capire se siete felici? 4 domande che vi aiuteranno a fare chiarezzaCome capire se sei felice? Una domanda da un milione di dollari. Spesso la felicità sembra un obiettivo sfuggente, qualcosa che rincorriamo senza mai afferrarlo del tutto. Eppure, più che una ... grazia.it

Perché ci si sente sempre stanchi? Come capire se alla base c'è un problema di saluteCapita spesso di sentirsi stanchi, ma se il problema non si risolve entro qualche giorno è bene indagare per stabilire se si tratta di «burnout» (sindrome legata allo stress correlato al lavoro) o se ... corriere.it

Deepfake-quando-lintelligenza-artificiale-é -reato Audio video e immagini verosimiglianti che ti ritraggono falsamente in situazioni intime ledendo la tua reputazione personale e professionale Scopri e denuncia Condividi l’informazione utile #dirittoetutelaf - facebook.com facebook