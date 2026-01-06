Saldi invernali è assalto ai negozi | le regole d' oro per non farsi fregare

I saldi invernali sono iniziati il 3 gennaio in tutta Italia, attirando numerosi clienti nei negozi. Per approfittare al meglio delle offerte, è importante conoscere alcune regole fondamentali. In questa guida, condividiamo consigli pratici e suggerimenti utili per effettuare acquisti consapevoli e evitare spiacevoli sorprese durante questa fase di shopping.

Corsa ai saldi, assalto ai Gigli: mille persone in coda di prima mattina - Gli sconti hanno attirato un pubblico eterogeneo: c’è chi si è lasciato guidare dalle offerte e chi, invece, è arrivato con le idee già chiare. lanazione.it

Via ai saldi, oltre 2 milioni di toscani a caccia dell'affare (e ai Gigli è già assalto) - Secondo Confcommercio il budget medio sarà di 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024, i toscani si dedicheranno per lo più all'acquisto di abbigliamento e calzature in saldo ... corrierefiorentino.corriere.it

I Saldi Invernali sono iniziati da New Yorker! È il momento giusto per affrontare il freddo con stile: cappotti e giacche invernali ti aspettano a prezzi ancora più convenienti. Passa in negozio e scegli il tuo look per l’inverno. - facebook.com facebook

Saldi invernali al via il 3 gennaio, ma solo 1 famiglia su 3 parteciperà. Spesa media: 171,90 €. Segui i consigli di @Federconsumatori per acquistare in sicurezza e senza sorprese federconsumatori.it/saldi-il-black… #saldi2026 #Federconsumatori #c x.com

