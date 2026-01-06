Saldi invernali è assalto ai negozi | le regole d' oro per non farsi fregare

I saldi invernali sono iniziati il 3 gennaio in tutta Italia, attirando numerosi clienti nei negozi. Per approfittare al meglio delle offerte, è importante conoscere alcune regole fondamentali. In questa guida, condividiamo consigli pratici e suggerimenti utili per effettuare acquisti consapevoli e evitare spiacevoli sorprese durante questa fase di shopping.

Sabato 3 gennaio, in tutta la Penisola, è iniziata la caccia all'affare con i saldi di fine stagione. Quasi 6 italiani su 10 stavano attendendo questo momento per comprare articoli desiderati da tempo. L'abbigliamento resta in testa alle preferenze. Quanto spenderemo e a cosa si deve fare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

