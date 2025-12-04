Combinata nordica la Coppa del Mondo riparte nel segno di Johannes Lamparter Lotta furiosa in casa Italia
Tutto secondo copione a Kuusamo, dove la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica ha aperto le proprie danze settimana scorsa. Alla luce del ritiro di Jarl Magnus Riiber e dell’infortunio di Vinzenz Geiger, il ruolo di numero uno in pectore spettava a Johannes Lamparter. Detto, fatto. L’austriaco ha vinto ambedue le competizioni disputate in Finlandia. La domanda è se la striscia vincente del tirolese, arrivata a quattro tenendo in considerazione le ultime due gare del 2024-25, proseguirà. Si gareggia a Trondheim, in casa di quei norvegesi decisamente ridimensionati rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Oasport.it
