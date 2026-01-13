NSX Tribute by Italdesign quando il mito anni ’90 rinasce in chiave hi-tech – FOTO
L'NSX Tribute di Italdesign rappresenta un omaggio moderno alla celebre vettura degli anni ’90, unendo il design classico con tecnologie avanzate. Questo modello, nato dal rispetto per il passato e dalla volontà di innovare, si distingue per la cura dei dettagli e l’approccio hi-tech. Un esempio di come l’evoluzione dell’automobile possa mantenere viva la tradizione, reinterpretandola in chiave contemporanea.
Il recente Tokyo Auto Salon 2026 ha fatto da palcoscenico a un debutto che unisce l' estro creativo italiano con l'eccellenza dell'ingegneria giapponese: la Honda NSX Tribute by Italdesign non è una semplice operazione nostalgia, ma un progetto "few-off", ufficialmente riconosciuto dal costruttore nipponico, che reinterpreta l'anima della leggendaria sportiva degli anni Novanta, sfruttando però la base tecnica della seconda generazione della NSX, quella prodotta a partire dal 2016 e uscita di scena nel 2022.
