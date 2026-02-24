Chi è Angelica Bove cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Angelica Bove, cantante di 20 anni, ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 per lanciare il suo nuovo singolo. La giovane artista ha iniziato a scrivere canzoni da adolescente e ora si prepara a presentare il suo talento davanti a migliaia di spettatori. La sua musica mescola pop e influenze indie, attirando l’attenzione di molti fan sui social. La sua presenza tra le Nuove Proposte si fa sempre più concreta.

. Anni, età, carriera, canzoni, fidanzato, Instagram. Chi è Angelica Bove, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte? Giovane cantautrice romana classe 2003, protagonista con il brano Mattone tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Bove è nata e cresciuta a Roma, parte di una famiglia numerosa e fin da piccola attratta dalla musica. Dopo aver perso entrambi i genitori in un tragico incidente stradale, ha trovato nella musica un modo per elaborare il dolore e trasformarlo in arte: un percorso che l’ha portata a condividere cover su TikTok e a farsi notare per la sua sensibilità vocale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte.

Angelica Bove - Mattone (Nuove Proposte Sanremo 2026)

