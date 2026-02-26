Certificazione Unica 2026 via libera al modello definitivo | consegna entro il 16 marzo Le istruzioni per i sostituti d’imposta
Approvata la Certificazione Unica 2026: invio telematico entro il 16 marzo, prorogato al 30 aprile per autonomi. Il modello include redditi dipendenti e locazioni brevi. Niente sanzioni per correzioni o nuovi invii effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Certificazione Unica 2026: online il modello definitivo con le novitàSono disponibili online i modelli definitivi della Certificazione Unica e della Dichiarazione annuale Iva da utilizzare nel 2026 per il periodo...
Italian Sportrait Awards 2026, svelate le nominations: la consegna del premio il 16 marzoRoma – A Roma, nella Sala Tevere della Regione Lazio, sono state annunciate le cinque nomination per ciascuna delle nove categorie in gara degli...
Certificazione Unica 2026 - Novità e guida alla compilazione
Temi più discussi: Speciale Modulistica 2026. La Certificazione unica CU 2026; Certificazione unica: novità e scadenze per il 2026; Tutte le scadenze della Certificazione Unica 2026; Certificazione Unica, scadenze per l'invio 2026: il calendario dell'Agenzia delle Entrate.
I termini di invio e le novità del modello di Certificazione UnicaLa Certificazione Unica 2026 prevede tre scadenze di invio, differenziate a seconda della tipologia di reddito da certificare. ecnews.it
Certificazione Unica 2026: le principali novitàGuida alle novità della Certificazione Unica 2026 per il periodo d'imposta 2025. Tre scadenze (16 marzo, 30 aprile, 2 novembre) e molte novità, quali? edotto.com
Buongiorno, sapete quando uscirà la certificazione unica 2025 per fare il 730 e come posso fare per richiederla Grazie mille - facebook.com facebook