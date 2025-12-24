Cragno non ha dubbi su Di Gregorio | Da Juve? Sta dimostrando che ci può stare ottime le sue prestazioni Il commento sull’ex Monza

Cragno analizza l’impatto di Di Gregorio alla Juve. L’ex portiere del Monza difende il collega dalle critiche sulla sua adeguatezza al club. Il rendimento di Michele Di Gregorio tra i pali della Juventus continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori in vista del 2026. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex compagno di squadra al Monza, Alessio Cragno, ha espresso un giudizio molto positivo sul percorso intrapreso dal numero uno bianconero. Secondo Cragno, l’adeguatezza di un calciatore a una realtà prestigiosa come quella torinese può essere valutata solo concedendo il tempo e la fiducia necessari per esprimersi in un contesto di alta pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

