Scuola politica di Fratelli d' Italia in cento all' ultimo incontro Buonguerrieri | Una comunità in crescita

La scuola di politica di Fratelli d'Italia ha accolto oltre cento partecipanti alla settima lezione a Forlì, intitolata

Nuovo appuntamento per la scuola di politica di Fratelli d'Italia. Domenica si è svolta a Forlì la settima lezione dal titolo "Tecniche di gestione del consenso", a cui hanno partecipato oltre cento persone, per poi aggiungersene altrettante nel momento conviviale dello scambio degli auguri di. Forlitoday.it

