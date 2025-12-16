Garlando riflette | L’Inter sembra avere una testa diversa dallo scorso anno anche col Genoa…

Luigi Garlando analizza la stagione dell’Inter, evidenziando un atteggiamento più maturo e determinato rispetto allo scorso anno. Dopo la vittoria contro il Genoa e il successo in Supercoppa Italiana a Riad, il giornalista offre una riflessione sulle qualità e la crescita della squadra nerazzurra.

Il noto giornalista, Luigi Garlando, ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro il Genoa e sulla Supercoppa Italiana a Riad. Archiviata la preziosa vittoria per 2-1 in trasferta contro il Genoa, che ha regalato la vetta solitaria della Serie A, l' Inter sposta il mirino sulla semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Analizzando il momento d'oro dei nerazzurri, il giornalista Luigi Garlando ha evidenziato, nel podcast de La Gazzetta dello Sport, una maturazione evidente della formazione guidata da Cristian Chivu. Paragonando la gara di Marassi all'esordio della passata stagione (terminato in parità), la firma della Rosea ha sottolineato come la Beneamata abbia cambiato approccio mentale.

