carenze igieniche sequestrati 500 chili di carne in un mini market di lissone

A Lissone, durante un intervento dei Carabinieri, sono stati sequestrati 500 chili di carne in un mini-market. Le verifiche hanno evidenziato problematiche legate alle condizioni igieniche degli alimenti e dell’ambiente. La merce è stata sottoposta a sequestro e si stanno approfondendo le cause delle irregolarità riscontrate durante i controlli.

Lissone (Monza Brianza), 26 febbraio 2026 - I Carabinieri della Stazione di Lissone, con il supporto del N.A.S. di Milano e del personale dell'A.T.S. Brianza, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso esercizi commerciali del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e alla tutela dei consumatori. Controlli in un minimarket Nel mirino Nel corso delle ispezioni, presso una macelleria-minimarket sono state accertate diverse violazioni amministrative, tra cui carenze igieniche nella conservazione degli alimenti, mancata formazione del personale, inosservanza delle procedure previste dal sistema HACCP e assenza di idonea documentazione attestante la provenienza delle materie prime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

