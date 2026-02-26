cantieri stradali ai danneggiati sconti sulla tari

Una misura concreta di sostegno alle attività commerciali e artigianali che si trovano a operare in aree interessate da cantieri pubblici di lunga durata. È la scelta dell’amministrazione comunale, che guarda da vicino alle difficoltà quotidiane di negozi e laboratori costretti a convivere per mesi con limitazioni alla viabilità, riduzione della visibilità e accessi più complicati per la clientela. Il Comune ha infatti confermato le agevolazioni Tari già introdotte lo scorso anno, pensate per compensare, almeno in parte, i disagi provocati dai lavori pubblici. Il provvedimento riguarda le attività situate in zone dove i cantieri si... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

