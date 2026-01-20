È finita Meghan Markle la notizia choc improvvisa | non poteva andare peggio Cosa sta succedendo

Recenti indiscrezioni suggeriscono che lo show televisivo di Meghan Markle, “With Love, Meghan”, potrebbe essere sospeso. Non sono ancora state rilasciate comunicazioni ufficiali, ma le fonti vicine alla produzione indicano un possibile cambiamento di programma. Questa notizia rappresenta un nuovo sviluppo nel panorama mediatico legato alla duchessa di Sussex, suscitando attenzione e aspettative sulla sua futura partecipazione televisiva.

Per Meghan Markle emergono nuove informazioni non favorevoli sul fronte televisivo. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, lo show della duchessa di Sussex, “With Love, Meghan”, potrebbe essere sospeso, nonostante al momento non siano state diffuse comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma. Il programma, distribuito da Netflix, conta attualmente due stagioni e uno speciale natalizio, ma il futuro del format non apparirebbe al momento definito. Ascolti e risultati di With Love, Meghan. La seconda stagione di With Love, Meghan, pubblicata nell’agosto 2025, non è riuscita a entrare nella Top 10 delle produzioni più viste negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

