Brignone | Senza miglioramenti potrei ritirarmi La mia fame è solo per nuove vittorie

Durante il weekend di Soldeu, una delle atlete di punta della squadra italiana si prepara a affrontare tre competizioni, mettendo in gioco tutta la sua esperienza e determinazione. La discussione sui possibili sviluppi si concentra sulla volontà di continuare a competere, con l’atleta che ha chiarito di essere motivata solo da nuove vittorie e di considerare il ritiro solo in assenza di miglioramenti.

Nel weekend di Soldeu prende forma un'interessante sfida per una delle protagoniste principali della squadra italiana, pronta a misurarsi su tre gare della Coppa del Mondo di sci alpino. La discesa libera è in programma venerdì 27 febbraio, seguita da due superG nelle giornate di sabato e domenica. L’atleta affronta l’impegno nonostante una condizione fisica influenzata da recenti accertamenti e da una campagna olimpica intensa, mantenendo una concentrazione elevata e una determinazione orientata a risultati concreti. La campionessa olimpica di superG e gigante arriva all’evento con un equilibrio sanitario che richiede attenzione continua. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Brignone: "Senza miglioramenti, potrei ritirarmi. La mia fame è solo per nuove vittorie Neymar, dubbi sul futuro: “Potrei ritirarmi a dicembre”(Adnkronos) – Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la...