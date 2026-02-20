Neymar dubbi sul futuro | Potrei ritirarmi a dicembre

Neymar ha lasciato intuire di poter smettere di giocare già a dicembre. Il calciatore brasiliano, attualmente al Santos, ha parlato di un possibile ritiro e ha spiegato di aver valutato questa scelta di recente. La sua decisione potrebbe dipendere dalle condizioni fisiche e da come si sentirà nelle prossime settimane. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che attendono di capire se deciderà di abbandonare il calcio professionistico.

(Adnkronos) – Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. "Potrei ritirarmi a dicembre", ha rivelato parlando con il media brasiliano Caze Tv l'attaccante ex Barcellona e Psg. "Sto vivendo anno dopo anno e giorno per giorno, non ho ancora deciso il mio futuro", ha spiegato il 34enne, "capirò cosa mi dirà il cuore". Il suo contratto con il Santos scadrà proprio a fine 2026, poi ci potrebbe essere l'addio al calcio: "Non so davvero quello che succederà nel prossimo futuro, non so come sarà il prossimo anno".