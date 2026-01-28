Bimba morta modesto risarcimento alla madre naturale La difesa | In una famiglia ' non normale' il dolore vale meno

In una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, una madre naturale riceve un risarcimento molto inferiore a quanto richiesto. La donna sperava in un milione di euro, ma il tribunale le ha concesso solo 74 mila euro. La causa nasce dal fatto che la bambina è morta e la madre ha accusato l’ospedale di negligenza. La difesa ha commentato criticamente questa decisione, sostenendo che in una famiglia “non normale” il dolore vale meno e che il risarcimento non può compensare la perdita. La questione ora fa discutere,

Aveva chiesto un risarcimento di un milione di euro, ma si è vista riconoscere una cifra di 74 mila euro appena. E' quanto ha definito il Tribunale civile di Forlì Aveva chiesto un risarcimento di un milione di euro, ma si è vista riconoscere una cifra di 74 mila euro appena. E' quanto ha definito il Tribunale civile di Forlì, che ha emesso la sentenza con cui ha valutato la vicenda della morte di Teresa, una bambina di cinque anni del Cesenate deceduta a seguito di una responsabilità sanitaria, il tutto mentre si trovava affidata al servizio sociale e collocata presso una famiglia che l'aveva in custodia fin dalla tenerissima età.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

