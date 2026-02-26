Bernie Ecclestone attacca l’attuale sistema in F1 | Perderà spettatori si pensa meno a correre

Un veterano del motorsport si esprime sulla situazione attuale della Formula 1, evidenziando preoccupazioni sul calo degli spettatori e sui cambiamenti nel modo di correre. Con un tono diretto, evidenzia come alcune scelte possano influire sulla passione per lo sport e sulla partecipazione dei piloti. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sul percorso intrapreso dalla categoria negli ultimi tempi.

Uno sguardo critico. Bernie Ecclestone osserva la F1 del futuro con gli occhi di chi ha già visto molte rivoluzioni nascere e consumarsi. E, davanti al progetto tecnico del 2026, il suo giudizio è tutt’altro che indulgente. Per l’ex padrone del Circus, la categoria sta correndo il rischio di smarrire la propria identità, trasformandosi in qualcosa di diverso da ciò che l’ha resa grande. Secondo Ecclestone, l’attuale direzione regolamentare sposta l’asse del campionato dai piloti agli ingegneri. “Il Dna della Formula 1 è quello di essere un campionato mondiale per piloti, non per ingegneri“, ha spiegato a sport.de, sottolineando come l’eccesso di complessità tecnica finisca per snaturare il ruolo di chi guida. 🔗 Leggi su Oasport.it

