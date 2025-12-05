Bernie Ecclestone senza peli sulla lingua | Verstappen ce la farà Norris è presuntuoso e soffre la pressione

L’ex boss della F1, Bernie Ecclestone, si lancia in un pronostico in vista del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Nella gara di Yas Marina che assegnerà il titolo dei piloti, il manager britannico è convinto che il successo andrà all’olandese Max Verstappen, inseguitore d i Lando Norris (McLaren) con 12 punti di ritardo. “ Continuo a credere che Max ce la farà, se lo merita. Un tempo dicevo che Alain Prost era il miglior pilota di sempre, ma credo che Verstappen sia il migliore che io abbia mai conosciuto “, le sue parole al Daily Mail, nella convinzione che il quattro-volte iridato riuscirà a spuntarla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bernie Ecclestone senza peli sulla lingua: “Verstappen ce la farà, Norris è presuntuoso e soffre la pressione”

