Belen Rodriguez si prepara a Sanremo in baby-doll e reggicalze | è lei la diva nel video di Ossessione
Belen Rodriguez si presenta a Sanremo con un look audace, indossando un baby-doll di pizzo nero con reggicalze. Nel video di Ossessione di Samurai Jay, mostra un’immagine sensuale e femminile che ha attirato l’attenzione dei fan. La sua scelta di abbigliamento ha fatto parlare, creando un effetto di grande impatto tra il pubblico presente.
Sensuale, audace e femminile, il baby-doll di pizzo nero con reggicalze scelto da Belen per il video di Ossessione di Samurai Jay accende Sanremo e conquista i fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Samuray Jay: “A Sanremo porto la mia Ossessione. La citazione a Belen Rodriguez? Lei ha reagito bene”Samurai Jay disegna "Ossessione", il suo brano a Sanremo 2026 nel format di Fanpage.
Samurai Jay: “A Sanremo porto la mia Ossessione. La citazione a Belen Rodriguez? Lei ha reagito bene”Samurai Jay disegna "Ossessione", il suo brano a Sanremo 2026 nel format di Fanpage.
Temi più discussi: Belen 'affonda' De Martino in TV: Hai qualcosa in più? Ci vuole poco, la frecciata perfidissima; Belen Rodriguez svela ai fan il suo segreto hi-tech per una pelle perfetta; Belén Rodriguez, la nuova maschera led per viso e collo è intelligente e costa oltre mille euro; Belen a Sanremo 2026, già tutti a bocca aperta: É una delle migliori cantanti, il direttore d'orchestra stupito dopo le prove.
Belen Rodriguez svela ai fan il suo segreto hi-tech per una pelle perfettaIl segreto di Belen Rodriguez per avere una pelle perfetta davanti alle telecamere: ecco la sua maschera a luci LED ... tgcom24.mediaset.it
Clip provocatoria di Samurai Jay con Belen Rodriguez: cosa aspettarsi a Sanremo 2026Il videoclip di Ossessione di Samurai Jay, con la partecipazione di Belen Rodriguez, mescola citazioni cinematografiche e stile urbano in vista della serata delle cover a Sanremo 2026 ... notizie.it
“Belen Rodriguez è l'incastro perfetto (...) Quando le abbiamo proposto l'idea e le abbiamo fatto sentire la cosa, lei si è subito presa bene” - facebook.com facebook
Morto per il video ufficiale di "Ossessione" di Samurai Jay. Troverete dentro Belen Rodriguez, Brunori Sas, Rkomi, 22Simba, Young Hash, Sayf, Naiara, Joshua #Sanremo2026 x.com