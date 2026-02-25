Samurai Jay | A Sanremo porto la mia Ossessione La citazione a Belen Rodriguez? Lei ha reagito bene

Samurai Jay disegna "Ossessione", il suo brano a Sanremo 2026 nel format di Fanpage.it "Disegna la canzone". Tra schizzi di stickman e "sole caliente", spiega perché ha voluto citare Belen Rodriguez nel suo pezzo: "Lei si è subito presa bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Samuray Jay: “A Sanremo porto la mia Ossessione. La citazione a Belen Rodriguez? Lei ha reagito bene”

Samurai Jay a Sanremo 2026: “Ossessione” e omaggio a Zucchero con Belén Rodriguez e Roy Paci.Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, si prepara a fare il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Samurai Jay: Le promesse mi hanno cambiato la vita; Samurai Jay per la prima volta a Sanremo 2026 con Ossessione: testo e significato del brano in gara; Sanremo 2026, Samurai Jay chi è: gli esordi, il legame con le radici, la cover con Belen; Samurai Jay a Sanremo 2026: Mi dicevano che con la musica non si campa. Oggi porto Mugnano all’Ariston. La provincia ti insegna la cazzimma. Belén? Una persona fantastica. L’umanità ripaga sempre.

Superluna, Insieme a te sto bene: Samurai Jay si racconta con...25 feb 2026 - Il rapper e cantautore è ospite di Martina Martorano con il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli ... rockol.it

Alisia da San Liberale al debutto all'Ariston a fianco di Samurai JayTREVISO - Alisia De Armas Di Gioia, ballerina italo-cubana di 22 anni ha esordito ieri sera a Sanremo nel corpo di ballo dell'artista Samurai Jay. Nata a Treviso ... ilgazzettino.it

Belén Rodríguez e Samurai Jay prontissimi per duettare insieme! #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, 5 top e flop prima serata: Chiello ascoltaci richiama Morgan, Serena Brancale per deboli di cuore, Samurai Jay come Bad Bunny fa muovere il cu*o, Fulminacci che lord inglese! @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com