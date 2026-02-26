basta carne di cavallo a tavola

I dati Animal Equality: nel 2025 macellati 22.854 equidi, tra questi 20.643 cavalli e 2.118 asini. L’83% degli italiani non ne mangia I dati Animal Equality: nel 2025 macellati 22.854 equidi, tra questi 20.643 cavalli e 2.118 asini. L’83% degli italiani non ne mangia Un lungo passato di fatiche, stenti e botte, perfino trincee e campi di battaglia. E un presente non certo roseo. Ma alcune recenti proposte di legge vorrebbero preparare un futuro più tranquillo per la famiglia degli equidi in Italia. Riconoscendo a cavalli, pony, asini, muli, bardotti lo status giuridico di animali d’affezione – tutelati dalla legge 281 del 1991. NEL 2025, INDICANO LE STATISTICHE del Sistema informativo veterinario, i capi di equidi macellati in Italia sono stati 22. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Solo gli ingrati mangiano carne di cavalloSo che qualcuno protesta contro una legge sacrosanta in nome della tradizione culinaria.

Vino, carne rossa e burro: i ‘tre no’ di Garattini a tavola(Adnkronos) – Mangiare poco, alzarsi da tavola non completamente sazi, limitare il più possibile il vino.

SCORBUTO RISOLTO con la carne di cavallo da Napoleone

La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla ha presentato una proposta di legge intitolata Norme per la tutela degli equini

Intanto, nota Brambilla, in Italia c'è un crollo della carne: da 70mila cavalli macellati dieci anni fa a 20mila nel 2025. Ad avvalorare la sua posizione, aggiunge, ci sono i sondaggi

"Basta sfruttamento dei cavalli in manifestazioni storiche e folcloristiche", basta carne di cavallo in tavola e basta anche a quelle che a Roma si chiamano 'botticelle', le carrozze turistiche trainate dai cavalli. Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati