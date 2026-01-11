Vino carne rossa e burro | i ‘tre no’ di Garattini a tavola

Secondo il professor Garattini, a tavola si dovrebbero preferire abitudini moderate: evitare eccessi di vino, carne rossa e burro, e mantenere un’attenzione verso porzioni contenute. Consiglia di mangiare con moderazione, senza eccedere nelle quantità e lasciando un po’ di fame. Questi suggerimenti mirano a promuovere uno stile di vita equilibrato, senza rinunciare alla convivialità e al piacere del pasto.

(Adnkronos) – Mangiare poco, alzarsi da tavola non completamente sazi, limitare il più possibile il vino. Quando si mangia la pasta, meglio quella integrale. Sono le regole che il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ha illustrato nelle sue recenti apparizioni televisive tra La volta buona su Raiuno e .

