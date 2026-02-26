Avremo tanti Bodo nei prossimi anni | come funziona il calcio in Norvegia e perché ha svoltato

Il calcio norvegese sta vivendo una fase di espansione, con investimenti crescenti e una maggiore attenzione allo sviluppo dei giovani. Le squadre puntano su strutture avanzate e sistemi innovativi per migliorare le performance e attirare talenti emergenti. La crescita si riflette anche nei risultati internazionali, segnando un cambiamento rispetto al passato. Questo progresso si traduce in un panorama sempre più competitivo e dinamico.

In Norvegia il petrolio è un tema così serio da far spedire una coppa sott’acqua a 330 metri di profondità. I Viking di Stavanger, città manifesto dell’industria petrolifera e vincitori dell’ultimo campionato, hanno issato a simbolo il trofeo inviandolo su una piattaforma nel Mare del Nord. Questo per ricordare a tutti che Stavanger è la città del petrolio e che la ricchezza del Paese dipende soprattutto da questo tipo di energia. I Viking, campioni 34 anni dopo l’ultima volta - una squadra con un settore giovanile all’avanguardia e con due allenatori in panchina da cinque anni - mirano a diventare un Bodo Glimt 2.0, il “miracolo sul ghiaccio” che ha scagliato cinque saette di ghiaccio sulla schiena dell’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Avremo tanti Bodo nei prossimi anni": come funziona il calcio in Norvegia e perché ha svoltato Bodo/Glimt-Inter (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol in NorvegiaL’Inter è costretta a passare dal playoff in Champions e fa visita al BodoGlimt all’andata, sull’insidioso campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. “È un giocatore attuale che ha ancora tanti anni di calcio…”2025-12-20 14:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Sergio Canales ieri ha fatto visita ai... Discussioni sull' argomento L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio; Osimhen segna ma non esulta: Non ce n'era bisogno. Rispetto Spalletti: gli devo tanto; Bodo Glimt-Inter (3-1), Chivu: Lautaro? Non lo avremo per molto. UN SECOLO D'AZZURRO "IN VIAGGIO CON LA COPPA DEL MONDO" Stiamo preparando l' esposizione della nuova mostra dedicata alla storia della Coppa del Mondo con tantissime novità esclusive... Oltre ai tanti cimeli avremo il privilegio di esporre le fo - facebook.com facebook #Atalanta, parla #Samardzic: « #Raspadori ha grandi qualità, è bello giocare con lui. Abbiamo tanti attaccanti forti, spero avremo tutti spazio per fare tanti gol e assist. Quando giochi poco non è facile, ma io qui mi trovo benissimo e sono felice di essere rimast x.com