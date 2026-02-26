Avremo tanti Bodo nei prossimi anni | come funziona il calcio in Norvegia e perché ha svoltato

Il calcio norvegese sta vivendo una fase di espansione, con investimenti crescenti e una maggiore attenzione allo sviluppo dei giovani. Le squadre puntano su strutture avanzate e sistemi innovativi per migliorare le performance e attirare talenti emergenti. La crescita si riflette anche nei risultati internazionali, segnando un cambiamento rispetto al passato. Questo progresso si traduce in un panorama sempre più competitivo e dinamico.

In Norvegia il petrolio è un tema così serio da far spedire una coppa sott’acqua a 330 metri di profondità. I Viking di Stavanger, città manifesto dell’industria petrolifera e vincitori dell’ultimo campionato, hanno issato a simbolo il trofeo inviandolo su una piattaforma nel Mare del Nord. Questo per ricordare a tutti che Stavanger è la città del petrolio e che la ricchezza del Paese dipende soprattutto da questo tipo di energia. I Viking, campioni 34 anni dopo l’ultima volta - una squadra con un settore giovanile all’avanguardia e con due allenatori in panchina da cinque anni - mirano a diventare un Bodo Glimt 2.0, il “miracolo sul ghiaccio” che ha scagliato cinque saette di ghiaccio sulla schiena dell’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

