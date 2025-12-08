Ethan Hawke un ricordo di Robin Williams nell' Attimo Fuggente | Dare felicità per lui aveva un costo

Ospite del CBS Sunday Morning, Ethan Hawke ha ricordato l'esperienza di L'attimo fuggente e Robin Williams: il suicidio dell'attore non gli compromette la visione, perché già all'epoca si era reso conto di come l'esuberanza di Robin nascondesse un lato oscuro, che combatteva regalando risate e sorrisi. "Un altro come lui non esiste". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

