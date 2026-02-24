Ascolti Sanremo Story tutti i dati auditel delle prime serate

Carlo Conti annuncia che il 2026 sarà il suo ultimo anno alla conduzione di Sanremo, a causa di impegni personali. La notizia ha subito suscitato attenzione tra il pubblico e i media, che seguono con interesse le sue ultime apparizioni sul palco. Le prime serate del festival hanno registrato numeri di ascolto elevati, confermando il suo ruolo centrale. La decisione del conduttore apre un nuovo capitolo per l’evento musicale più amato in Italia.

© Agi per US Rai Carlo Conti ha dichiarato che il 2026 è il suo suo ultimo anno al Festival di Sanremo. Se chiuderà in bellezza oppure no, però, lo stabiliranno come sempre gli ascolti. Quali numeri attendono la kermesse del duo Conti-Pausini? In attesa del verdetto dell'Auditel di questa sera, ricordiamo gli ascolti di tutte le prime serate. Ascolti Sanremo Story, prima serata. Ripercorriamo la storia auditel della prima serata del Festival della Canzone Italiana degli ultimi 15 anni. Da notare la differente durata, soprattutto negli orari di chiusura, che incidono sia nei valori assoluti (spettatori) che percentuali (share). Carlo Conti su Sanremo 2026: "Se gli ascolti caleranno non ci farò drammi" Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha parlato con serenità circa gli ascolti del Festival. Ha spiegato: "Non mi esalto se le cose vanno troppo be