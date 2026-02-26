Anna non dimentica | un thriller sulla fragilità digitale dell’adolescenza

Anna non esiste, ma si fa sentire ovunque. È il protagonista di un romanzo che mette in luce le sfide dell’adolescenza nell’era digitale. La storia esplora come i giovani affrontano la pressione, le relazioni e le insicurezze attraverso un racconto coinvolgente e attuale. Un'opera che invita a riflettere sui rischi nascosti dietro gli schermi e le connessioni virtuali.

Anna non esiste. Eppure è ovunque. Nel primo romanzo di Adriano Giotti, pubblicato da Longanesi nel gennaio 2026, il confine tra realtà e finzione si dissolve come nebbia sulla campagna abruzzese, trascinando il lettore in un vortice dove i creepypasta – quelle leggende del terrore che corrono sul web – assumono la forma di una fotografia, un video, un post sui social. La scrittura di Giotti possiede la precisione chirurgica di chi ha imparato a costruire tensione fotogramma dopo fotogramma: regista e sceneggiatore, candidato ai David di Donatello con il cortometraggio "Mostri", l'autore trasfigura la sua esperienza cinematografica in una prosa viscerale, capace di far sentire sulla pelle del lettore il gelo dei boschi appenninici e l'angoscia claustrofobica di una chat WhatsApp.