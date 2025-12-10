Natale senza filtri una favola digitale sull’adolescenza di oggi

Veneziatoday.it | 10 dic 2025

Tra le uscite di questo periodo pre-natalizio si segnala Natale senza filtri, il nuovo racconto di Fabio Ferretti, pubblicato da Risfoglia – Armando Curcio Editore e presente in tutte le librerie online e fisiche. Un testo breve che sceglie di muoversi nel territorio dell’adolescenza digitale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

