Amici 25 anticipazioni puntata 8 febbraio | news spoiler e ospiti

Ecco le anticipazioni, spoiler, ospiti e news su Amici 25 e la puntata che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026. C’era grande attesa per le anticipazioni di Amici 25, i vista della puntata dell’8 febbraio. Grazie a SuperGuida TV e Amici News abbiamo tutti gli spoiler e news su ciò che vedremo domenica. Chi sono stati gli allievi che hanno affrontato la sfida? Ricordiamo che ad Amici 25 la scorsa puntata sono finiti a rischio Giulia, Kiara, Plasma e Gard. La ballerina Kiara ha vinto la sfida contro la “rivale” Anna. A giudicare lo scontro Signorelli. Per quanto abbia fatto i complimenti a entrambe ha trovato superiore la prova dell’allieva titolare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. La corsa per il Serale, gli ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione s ... fanpage.it

Amici 25, le anticipazioni della puntata di domenica 8 febbraio: Alessio assente, proposta la prima maglia del seraleTutte le anticipazioni del nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5. Ospiti in studio Antonia, Ilenia Pastorelli, Marcello Sacchetta e Alex Br ... msn.com

#Amici: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE!!! SPOILER!!! Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, 8 febbraio. Queste le anticipazioni riportate da #SuperGuidaTv: facebook

